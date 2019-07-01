В Киеве пьяный водитель пытался заехать на "стеклянный" мост: фото

В Киеве пьяный водитель пытался на внедорожнике заехать на стеклянный пешеходно-велосипедный мост, который находится между Крещатым парком и Владимирской горкой.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"30 июня, около 5 часов утра, инспекторы, которые патрулировали пешеходный мост увидели, как водитель автомобиля SsangYong совершил проезд по газону и пытался заехать на пешеходный мост. Патрульные остановили водителя за нарушение ПДД и при проверке его документов обнаружили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Тест на драгере показал в крови водителя - 0,58 промилле. Патрульные составили на водителя протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП и постановление по ч.1 ст.122 КУоАП за совершенное им нарушение ПДД.

Нарушитель

Авто нарушителя

Следы авто на газоне

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня в Киеве на пешеходно-велосипедный мост заехал автомобиль. Позже в сети опубликовали фото очередного нарушителя, который якобы заехал на новый пешеходно-велосипедный мост.

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