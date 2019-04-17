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/Криминал

Хотели устроить самосуд: в Киеве водитель авто разбил 4 машины

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В Киеве около 5:30 17 апреля произошло ДТП при участии пяти машин. Водитель-иностранец на BMW не справился с управлением и влетел в четыре припаркованных автомобиля на ул. Голего.

По предварительным данным, он был пьян. Первым удар пришелся на Volkswagen, потом на Mitsubishi, который врезался в дерево, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

Также в столкновении повредился Mercedes – его откинуло в Toyota.

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"Сам водитель оказался достаточно агрессивным и постоянно делал вид, что не понимает украинский или русский, просил говорить с ним на арабском", – уточнили в соцсети.

ДТП на ул. Голего

ДТП на ул. Голего

Facebook "Киев Оперативный"

По словам свидетелей, в автомобиле с ним ехали четыре пьяных девушки, которые подтвердили, что парень употреблял алкоголь.

"Агрессивность водителя затмили разгневанные владельцы побитых авто, которые хотели устроить суд Линча на месте", – рассказали также очевидцы.

ДТП на ул. Голего

ДТП на ул. Голего

Facebook "Киев Оперативный"

Опасаясь конфликта с владельцами разбитых машин, парень заявил, что ему плохо, и поехал в больницу.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве ночью 15 апреля в ДТП столкнулись Audi и Renault. От удара водитель одной из машин потерял сознание и частично потерял память – он не мог вспомнить, как именно произошла авария.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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