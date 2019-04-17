В Киеве первоклассника жестоко избили в школе: что известно

В Киеве 6-летний ребенок попал в больницу после того, как его избил одноклассник.
Как сообщили OBOZREVATEL медики, случай произошел 16 апреля в одной из столичных школ.
В результате мальчик получил травму живота и был доставлен в детскую клиническую больницу №1. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ребенок был доставлен в больницу
Напомним, что 11 апреля в столичное медицинское учреждение был доставлен 8-летний школьник, которого избил одноклассник.
Также 4 апреля с травмой живота в больницу попала 9-летняя девочка. Школьницу избили во время уроков.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 14-летний школьник получил тяжелые ожоги, катаясь на крыше поезда. Врачей вызвали приятели парня, которые до прибытия медиков и полиции покинули место происшествия.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.