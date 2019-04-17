|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Криминал

В Киеве первоклассника жестоко избили в школе: что известно

1.6тЧитать материал на украинском

В Киеве 6-летний ребенок попал в больницу после того, как его избил одноклассник.

Как сообщили OBOZREVATEL медики, случай произошел 16 апреля в одной из столичных школ.

В результате мальчик получил травму живота и был доставлен в детскую клиническую больницу №1. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ребенок был доставлен в больницу

Ребенок был доставлен в больницу

Новости
Скандальное убийство мастера тату в Тернополе: появилось жуткое фото подозреваемого

Напомним, что 11 апреля в столичное медицинское учреждение был доставлен 8-летний школьник, которого избил одноклассник.

Также 4 апреля с травмой живота в больницу попала 9-летняя девочка. Школьницу избили во время уроков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 14-летний школьник получил тяжелые ожоги, катаясь на крыше поезда. Врачей вызвали приятели парня, которые до прибытия медиков и полиции покинули место происшествия.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
криминализбили школьника
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Очень много информации. Очевидно голодные школьники дрались за еду, в этой нищей колонии...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения