В Киеве первоклассника жестоко избили в школе: что известно

В Киеве 6-летний ребенок попал в больницу после того, как его избил одноклассник.

Как сообщили OBOZREVATEL медики, случай произошел 16 апреля в одной из столичных школ.

В результате мальчик получил травму живота и был доставлен в детскую клиническую больницу №1. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ребенок был доставлен в больницу

Напомним, что 11 апреля в столичное медицинское учреждение был доставлен 8-летний школьник, которого избил одноклассник.

Также 4 апреля с травмой живота в больницу попала 9-летняя девочка. Школьницу избили во время уроков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 14-летний школьник получил тяжелые ожоги, катаясь на крыше поезда. Врачей вызвали приятели парня, которые до прибытия медиков и полиции покинули место происшествия.

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