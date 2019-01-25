В Киеве перевернулось авто: первое фото с места ДТП  

В Киеве возле станции метро "Выдубичи" в пятницу, 25 января, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием.

Как сообщал dtp.kiev.ua на странице в Instagram, предварительно установлено, что легковой автомобиль направлялся в сторону Корчеватого.

"Водитель не справился с управлением и перевернулся. Обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, согласно последней статистике ДТП в Украине, за 2018 год существенно снизилось количество аварий, однако на дорогах страны каждый день все равно гибнет девять человек.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!