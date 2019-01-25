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В Киеве перевернулось авто: первое фото с места ДТП  

1.1тЧитать материал на украинском

В Киеве возле станции метро "Выдубичи" в пятницу, 25 января, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием.

Как сообщал dtp.kiev.ua на странице в Instagram, предварительно установлено, что легковой автомобиль направлялся в сторону Корчеватого.

"Водитель не справился с управлением и перевернулся. Обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

В Киеве перевернулось авто: первое фото с места ДТП  
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В Киеве перевернулось авто: первое фото с места ДТП  

Как писал OBOZREVATEL, согласно последней статистике ДТП в Украине, за 2018 год существенно снизилось количество аварий, однако на дорогах страны каждый день все равно гибнет девять человек.

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Новости Киева и Киевской области ДТП в Киеве
Место
УкраинаКиев
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