В Киеве перевернулось авто: первое фото с места ДТП  

В Киеве возле станции метро "Выдубичи" в пятницу, 25 января, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием.
Как сообщал dtp.kiev.ua на странице в Instagram, предварительно установлено, что легковой автомобиль направлялся в сторону Корчеватого.
"Водитель не справился с управлением и перевернулся. Обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Новости
Как писал OBOZREVATEL, согласно последней статистике ДТП в Украине, за 2018 год существенно снизилось количество аварий, однако на дорогах страны каждый день все равно гибнет девять человек.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.