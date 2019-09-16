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16 сентября • обновлено в 10:15
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/ Криминал

В Киеве открыли стрельбу посреди улицы: что произошло

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В Дарницком районе Киева, на улице Бориспольская, 26 к, в ночь на 16 сентября произошла стрельба.

Инцидент приключился возле магазина АТБ, написали на странице Dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам очевидцев, парень якобы на кого-то обиделся и начал стрелять из травматического пистолета Форт-17.

В Киеве открыли стрельбу посреди улицы

В Киеве открыли стрельбу посреди улицы

Скриншот

На место приехали полицейские и медики. Никто не получил тяжелых травм.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 15 сентября во время ликвидации пожара владелец загоревшегося здания обстрелял спасателей. Он без предупреждения совершил пять выстрелов из револьвера системы Наган, переоборудованного под резиновые пули.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
стрельба
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