В Киеве нашли брошенных тигров: выяснилась их судьба

Шесть тигров, которых в ужасных условиях нашли в заброшенном клубе Tiger Club на острове Жуков, что в Киеве, устроили в спецучреждения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook. В декабре прошлого года к правоохранителям обратилась киевлянка и рассказала о брошенных животных (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Полицейские действительно обнаружили на месте шесть тигров в вольерах, которые не соответствовали условиям содержания. Было установлено, что по адресу зарегистрирована частная собственность, которая охранялась, но хозяин там не проживал.

В Киеве нашли брошенных тигров Facebook Евгении Прокопенко

Собранные сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Уже 8 января полицейские провели дополнительный осмотр места, во время которого с согласия хозяина его представитель передал тигров на содержание трем спецучреждениям Киевской и Харьковской областей. Правоохранители также проверили новые условия содержания тигров. Животные будут находиться на карантине, во время которого ветеринары установят их состояние здоровья.

Как написала зоозащитник Евгения Прокопенко на своей странице в Facebook, тигров нашли именно в заброшенном клубе Tiger Club.

По ее словам, животные будут жить в трех частных заведениях: "Фельдман Экопарк", Приют для диких животных и зоопарк "12 месяцев".

В заброшенном клубе Tiger Club на острове Жуков, что в Киеве, нашли шестерых тигров Facebook Евгении Прокопенко

Найденных в Киеве тигров устроили в спецучреждения Facebook Евгении Прокопенко

Животные будут жить в учреждениях Киевской и Харьковской областей Facebook Евгении Прокопенко

В заброшенном клубе Tiger Club на острове Жуков, что в Киеве, нашли шестерых тигров Facebook Евгении Прокопенко

Найденных в Киеве тигров устроили в спецучреждения

Животные будут жить в учреждениях Киевской и Харьковской областей

В заброшенном клубе Tiger Club на острове Жуков, что в Киеве, нашли шестерых тигров

Найденных в Киеве тигров устроили в спецучреждения

Животные будут жить в учреждениях Киевской и Харьковской областей

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная полиция Украины открыла уголовное производство из-за жестокого обращения с животными в частном мини-зоопарке в селе Красное Обуховского района Киевской области.

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