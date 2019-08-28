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В Киеве из авто вытолкали мужчину с перерезанным горлом: что известно об убийстве

5.1т Читать материал на украинском

В Киеве 28 августа на Окружной дороге из авто вытолкали мужчину с перерезанным горлом. Он пытался остановить проезжавшие мимо автомобили, но умер спустя несколько минут.

ЧП произошло около 1:30 ночи. Водитель заметил мужчину, который шел неровной походкой и пытался остановить "попутку". Он подумал, что тот пьян, однако заметил льющуюся кровь, пишет "Информатор" (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы. 18+).

По словам очевидца, парень перед смертью успел прошептать слово "такси", однако мужчина не понял, убили ли его в такси или тот сам был его водителем.

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Мужчина скончался на тротуаре

"Информатор"

"Другие свидетели произошедшего рассказали, что видели, как парня выбросили на обочину из автомобиля Daewoo Lanos серого цвета, после чего авто скрылось на большой скорости. Также они упомянули, что салон машины был весь испачкан кровью", – уточнили в СМИ.

Его убийца скрылся

Его убийца скрылся

"Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве вечером в субботу, 17 августа, мужчина убил бывшую жену, перерезав ей горло.

После этого он пытался совершить самоубийство аналогичным способом. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Махно Володимир
Махно Володимир
1. зачем вы закрыли его лицо? вдруг его кто то опознает на этом ролике. 2. отмените закон Савченко, по нему выходят много зэков!
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bruno jordano
bruno jordano
Разгул прeступности уровня 90-х,но Аваков оказывается хороший министр и остается на посту（
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