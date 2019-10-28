В Киеве авто вылетело на тротуар: всплыл скандальный нюанс о женщине-водителе

В Соломенском районе Киева, на улице Гетьмана, автомобиль Renault на иностранной регистрации вылетел на тротуар и протаранил ограждение строительства. Позже оказалось, что за кремом якобы находилась женщина с психическими расстройствами.

Об аварии сообщили на странице "Стражи эспрессо" в Facebook. Женщина-водитель убежала, оставив авто на месте ДТП (чтобы посмотреть фото, доксролльте до конца страницы).

"Радует лишь то, что на пути "француза" не оказались случайные прохожие", – говорится в посте.

В Киеве авто вылетело на тротуар Стражи эспрессо

На странице "Киев Оперативный" в Facebook отметили, что за рулем якобы находилась женщина с психическими расстройствами (что запрещено). Драгер не показал в ее крови алкоголя, поэтому женщину-водителя отвезли к врачу-наркологу.

"Врач анализов не проводил, а сразу вызвал спецбригаду "скорой", и женщину забрали прямо на Кирилловскую, 103 (Территориальное медицинское объединение "Психиатрия". – Ред.)", – отметили в сети.

В Соломенском районе Киева, на улице Гетьмана, автомобиль Renault вылетел на тротуар и протаранил ограждение строительства Киев Оперативный

За рулем якобы находилась женщина с психическими расстройствами Стражи эспрессо

В Соломенском районе Киева, на улице Гетьмана, автомобиль Renault вылетел на тротуар и протаранил ограждение строительства Стражи эспрессо

За рулем якобы находилась женщина с психическими расстройствами Стражи эспрессо

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье вечером, 27 октября, на Одесской трассе, на въезде в Киев, случилось кровавое ДТП. Автомобиль Subaru на большой скорости сбил насмерть пешехода, который перебегал дорогу.

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