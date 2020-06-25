В изнасиловании в Кагарлыке появилась новая потерпевшая: адвокат заявила о насилии над несовершеннолетней
В изнасиловании в Кагарлыке появилась новая потерпевшая
Адвокат пострадавшей по делу об изнасиловании в Кагарлыке на Киевщине Нели Погребицкой сообщила, что подозреваемые полицейские совершали незаконные действия в отношении несовершеннолетней сестры девушки – Аллы.
Об этом заявила на брифинге, 25 июня, адвокат Елена Сотник. По ее словам, правоохранители фактически похитили ее и совершали следственные действия без каких-либо оснований. Произошло это, по информации адвоката, за несколько часов до событий с Нелей.
"У нас есть еще один фигурант по этому делу и мы заявление уже подали. О совершении преступления в отношении малолетней сестры Нели, которую зовут Алла. В отношении нее также эти самые подозреваемые, за несколько часов до того как начались события с Нелей, совершали незаконные действия как с несовершеннолетней", – заявила Сотник.
Адвокаты заявили, что сельские жители боятся полиции, потому что она там является единственной властью и им не к кому обратиться в случае противоправных действий правоохранителей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сотрудников Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области подозревают в изнасиловании молодой женщины. Руководство отдела было отстранено.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
Выяснилось, что подозреваемые в изнасиловании сотрудники Кагарлыцкого отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного, а один из них уже имел дисциплинарное наказание.
Также полицейские из Кагарлыка, которые подозреваются в изнасиловании, возможно, избежали переаттестации во время реформы полиции.
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По результатам первого этапа служебного расследования были уволены 10 сотрудников.
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