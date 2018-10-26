Убивал украинцев с наемниками: под Киевом задержали террориста ''ДНР''

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины совместно со Службой безопасности 26 октября задержали в аэропорту "Борисполь" террориста "ДНР".

Как сообщает пресс-центр ведомства, пассажир прибыл на рейсе из Минска (также опубликовано видео, чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

Правоохранители установили, что он находился в составе российских наемников и выполнял задачи в районе города Снежное, что на неподконтрольной территории Донбасса.

"Разоблачили 29-летнего мужчину во время пограничного оформления, когда он прилетел в Киев из Беларуси. Кроме того, пограничники выяснили, что наш соотечественник, чтобы не попасться правоохранителям на линии разграничения в районе Операции Объединенных сил, решил не идти через контрольные пункты въезда-выезда, а покинул пределы Украины через один из закрытых пунктов пропуска в Луганской области", – сказано в сообщении.

Украинские пограничники вызвали на место происшествия следственную группу из сотрудников Национальной полиции. Украинца, воевавшего на стороне террористов может ожидать уголовная ответственность, кроме нарушения порядка выезда из временно оккупированной территории.

Во время допроса мужчина предоставил правоохранителям свой телефон. Он уточнил, что прибывал в подразделении оккупантов с 2014 по 2015 год, пока не получил ранение.

Ранение террориста "ДНР" Пресс-центр Госпогранслужбы

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре пограничники задержали в "Борисполе" человека из базы розыска Интерпола, которого подозревают в терроризме в составе ИГИЛ.