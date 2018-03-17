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Убийство в центре Киева: появились новые подробности

7.3тЧитать новость на украинском

На лице и голове мужчины, которого 16 марта нашли убитым в Киеве на Подоле, были следы побоев.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что на вид мужчине было около 65 лет. Но никаких документов, удостоверяющих его личность, при нем не нашли.

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Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Напомним, убийство произошло на улице Туровской в подъезде дома №12.

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Как сообщал "Обозреватель", в центре Киева мужчина перерезал себе горло.

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Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
УкраинаКиев
Объект
Национальная полиция Украины
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