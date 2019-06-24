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Убийство 9-летнего Захара в Киеве: вспыли жуткие факты о семье мальчика

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Семья убитого в Киеве 9-летнего Захара Черевко была неблагополучной.

Соседи рассказали, что мама ребенка злоупотребляла алкоголем, поэтому мальчик часто ходил гулять один, передает ТСН.

Вот и в тот трагический день он ходил один купаться на столичное озеро Вырлица, где и был убит.

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"Мальчик был спокойным. Иногда они гуляли с моим сыном. Он был очень добрым, доверчивым", – поделилась местная жительница.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева 22 июня пропал девятилетний Захар Черевко. Он вышел из дома около 20:00 и не вернулся. Вечером 23 июня стало известно, что его тело нашли возле озера Вырлица.

Захар Черевко

Захар Черевко

Позже выяснилось, что 9-летнего Захара Черевко убил и бросил в озеро в Киеве брат сожителя его матери. В полиции подозревают, что у убийцы – проблемы с психическим здоровьем. Но сейчас следствие ждет заключение врачей.

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Новости Киева и Киевской области Убийство Захара Черевко в Киеве
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