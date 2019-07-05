Тысячи пьяных за рулем: полиция Киева озвучила шокирующие данные

За шесть месяцев нынешнего года патрульные Киева оформили 6083 протоколов на водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения.

Как отметили в Управлении патрульной полиции столицы, больше всего пьяных за рулем было в Днепровском районе – 709. Меньше всего в Печерском – 445.

Также в УПП отмечают, что за полгода к административной ответственности привлекли почти 1500 водителей за управление транспортными средствами, будучи лишенным такого права судом, в том числе и через управление в состоянии опьянения.

Полицейские выявили более 6 тыс. нетрезвых водителей

Напомним, что наказание за управление авто в нетрезвом виде предусматривает штраф 10,2 тыс. грн и лишение права управления транспортными средствами на один год.

За повторное нарушение в течение года – 20,4 тыс. грн штрафа и три года лишения права управления авто.

За три и больше – 40,8 тис. грн с запретом вождения на 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области сотрудник полиции устроил масштабное ДТП, в результате которого погибла семья с 10-летним ребенком.

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