''Захват заложников'' в Киеве: стали известны первые подробности

"Бандиты", которые днем 28 сентября захватили маршрутку в Киеве, оказались подвыпившими пассажирами.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места происшествия. Подробности скандальной ситуации нашим журналистам рассказал водитель микроавтобуса Городище – Киев, в салоне которого произошел конфликт.

По словам маршрутчика, в Корсунь-Шевченковском он подобрал двух подвыпивших мужчин. Во время поездки пассажиры начали цепляться к мужчине, который был с 3-летним ребенком. Между ними возник словесный конфликт. При этом, по его словам, ножами мужчины не угрожали и физической силы не применяли.

"Ближе к Киеву пассажиры позвонили на 102", - рассказал водитель.

Пассажиры, которые затеяли конфликт

На место приехали полицейские. Уже при осмотре у пассажиров-буянов были обнаружены ножи. На данный момент мужчины находятся с полицейскими на месте события.

Мужчина слева - один из участников конфликта

Позже в пресс-службе ГУНП в Киеве сообщили подробности происшествия.

"Предварительно известно, что отец с сыном ехали в маршрутке, в которую по дороге подсели двое нетрезвых мужчин. Они начали обвинять пассажира в похищении ребенка. В разговор вмешалась женщина, которую злоумышленники толкнули: в результате у нее есть синяк на лице", - сообщили в полиции.

Также по информации правоохранителей нетрезвые пассажиры продемонстрировали оружие.

Патрульные задержали двух правонарушителей, у них обнаружили пистолеты, предварительно - травматические.

"Следственно-оперативная группа общается со всеми участниками конфликта для установления обстоятельств происшествия", - отметили в пресс-службе.

Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев происшествия сообщили, что трое неизвестных захватили маршрутный автобус.