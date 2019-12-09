В понедельник, 9 декабря, в Шевченковском районе Киева, на улице Орловская, 15, из окна многоэтажки выпал подросток. Отполученных травм мальчик погиб на месте.

Инцидент произошел около 12:05. О нем заявила бабушка погибшего, написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

По словам полицейских, подростку – 14 лет. Он выпал из окна 10 этажа 16-этажного дома. Когда прибыли врачи, то школьник уже был мертв.

Школьник выпал из окна 10 этажа в Киеве Информатор

В Шевченковском районе Киева, на улице Орловская, 15, из окна многоэтажки выпал подросток Информатор

От полученных травм мальчик погиб на месте Информатор

Школьнику было всего 14 лет Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева, на улице Михаила Ломоносова, в результате падения из окна дома погибла несовершеннолетняя девочка. Личность погибшей установили. Ей было 14 лет.

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