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9 декабря • обновлено в 14:53
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Школьник выпал из окна 10 этажа в Киеве: жуткие фото и видео

2.3т
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В понедельник, 9 декабря, в Шевченковском районе Киева, на улице Орловская, 15, из окна многоэтажки выпал подросток. Отполученных травм мальчик погиб на месте.

Инцидент произошел около 12:05. О нем заявила бабушка погибшего, написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

По словам полицейских, подростку – 14 лет. Он выпал из окна 10 этажа 16-этажного дома. Когда прибыли врачи, то школьник уже был мертв.

Школьник выпал из окна 10 этажа в Киеве

Школьник выпал из окна 10 этажа в Киеве

Информатор

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В Шевченковском районе Киева, на улице Орловская, 15, из окна многоэтажки выпал подросток

В Шевченковском районе Киева, на улице Орловская, 15, из окна многоэтажки выпал подросток

Информатор

От полученных травм мальчик погиб на месте

От полученных травм мальчик погиб на месте

Информатор

Школьнику было всего 14 лет

Школьнику было всего 14 лет

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева, на улице Михаила Ломоносова, в результате падения из окна дома погибла несовершеннолетняя девочка. Личность погибшей установили. Ей было 14 лет.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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