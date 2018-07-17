Сам взвешивал и фасовал: в Киеве задержали полицейского-наркодилера

В Киеве сотрудник полиции систематически сбывал наркотические вещества. Его задержали с поличным в момент закупки очередной партии.

Поимку злоумышленника проводили сотрудники СБУ и Нацполиции, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Прокуратуры г. Киева Надежда Максимец.

"Судя по материалам следствия, полицейский самостоятельно взвешивал и фасовал наркотики, о чем свидетельствуют найденные у него дома весы с остатками запрещенных веществ", ― отметила Максимец.

Facebook Надежда Максимец

Facebook Надежда Максимец

Facebook Надежда Максимец

Facebook Надежда Максимец

Как отметили в столичной прокуратуре, правоохранитель вместе с двумя сообщниками продавал канабис. В марте 2018 года он предложил задержанному за кражу мужчине распространять наркотики среди его наркозависимых знакомых. В противном случае полицейский угрожал ему значительным тюремным сроком.

Как писал OBOZREVATEL ,в Украине задержали международную группу наркоторговцев. У них изъяли 6 килограмм наркотиков и 30 миллионов гривен.