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Сам взвешивал и фасовал: в Киеве задержали полицейского-наркодилера

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В Киеве сотрудник полиции систематически сбывал наркотические вещества. Его задержали с поличным в момент закупки очередной партии.

Поимку злоумышленника проводили сотрудники СБУ и Нацполиции, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Прокуратуры г. Киева Надежда Максимец.

"Судя по материалам следствия, полицейский самостоятельно взвешивал и фасовал наркотики, о чем свидетельствуют найденные у него дома весы с остатками запрещенных веществ", ― отметила Максимец.

Facebook Надежда Максимец

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Facebook Надежда Максимец

Facebook Надежда Максимец

Facebook Надежда Максимец

Как отметили в столичной прокуратуре, правоохранитель вместе с двумя сообщниками продавал канабис. В марте 2018 года он предложил задержанному за кражу мужчине распространять наркотики среди его наркозависимых знакомых. В противном случае полицейский угрожал ему значительным тюремным сроком.

Как писал OBOZREVATEL ,в Украине задержали международную группу наркоторговцев. У них изъяли 6 килограмм наркотиков и 30 миллионов гривен.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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