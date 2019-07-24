Главная Новости
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Пытался изнасиловать в подъезде: в Киеве показали фото опасного педофила

1.4т Читать материал на украинском

В Киеве разыскивают педофила, который пытался изнасиловать 13-летнюю девочку в подъезде многоэтажного дома.

Сообщение о преступлении поступило в Оболонское УП 23 июля в 16:06, пишет "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Известно, что злоумышленник следовал за ребенком еще во дворе, а потом зашел за ней следом в дом на проспекте Маршала Рокоссовского, 10А.

Новости
Поймали в России: Украине выдали педофила, издевавшегося над 11-летней девочкой

Иллюстрация

Иллюстрация

Status Quo

"Подозреваемый напал на жертву в подъезде жилого дома... Пытался осуществлять фотосъемку гениталий жертвы камерой мобильного телефона", – сказано в сообщении.

Пытался изнасиловать в подъезде: в Киеве показали фото опасного педофила

facebook.com/KyivOperativ

Пытался изнасиловать в подъезде: в Киеве показали фото опасного педофила

facebook.com/KyivOperativ

Подозреваемому 20- лет, рост – около 190 см, лицо вытянутое, волосы темные, глаза, вероятно карие, нос с "горбинкой", кончик носа несколько "приплюснутый".

Пытался изнасиловать в подъезде: в Киеве показали фото опасного педофила

facebook.com/KyivOperativ

"Если вы владеете какой-либо информацией, которая могла бы помочь следствию, пожалуйста, немедленно сообщите на линию "102", – сказано в сообщении.

Пытался изнасиловать в подъезде: в Киеве показали фото опасного педофила

facebook.com/KyivOperativ

Напомним, из собственных источников журналистам нашего издания стало известно, что педофил напал на девочку в тамбуре, бросив на пол. Ей удалось вырваться, но когда она открыла ключом дверь квартиры, мужчина затолкал ее внутрь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
Украина Киев
Теги
педофилы фотографии
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel