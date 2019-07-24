Пытался изнасиловать в подъезде: в Киеве показали фото опасного педофила

В Киеве разыскивают педофила, который пытался изнасиловать 13-летнюю девочку в подъезде многоэтажного дома.
Сообщение о преступлении поступило в Оболонское УП 23 июля в 16:06, пишет "Киев Оперативный" на странице в Facebook.
Известно, что злоумышленник следовал за ребенком еще во дворе, а потом зашел за ней следом в дом на проспекте Маршала Рокоссовского, 10А.
Иллюстрация
Status Quo
"Подозреваемый напал на жертву в подъезде жилого дома... Пытался осуществлять фотосъемку гениталий жертвы камерой мобильного телефона", – сказано в сообщении.
facebook.com/KyivOperativ
facebook.com/KyivOperativ
Подозреваемому 20- лет, рост – около 190 см, лицо вытянутое, волосы темные, глаза, вероятно карие, нос с "горбинкой", кончик носа несколько "приплюснутый".
facebook.com/KyivOperativ
"Если вы владеете какой-либо информацией, которая могла бы помочь следствию, пожалуйста, немедленно сообщите на линию "102", – сказано в сообщении.
facebook.com/KyivOperativ
Напомним, из собственных источников журналистам нашего издания стало известно, что педофил напал на девочку в тамбуре, бросив на пол. Ей удалось вырваться, но когда она открыла ключом дверь квартиры, мужчина затолкал ее внутрь.
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