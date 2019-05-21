Пожарные не смогли добраться: в Киеве сожгли несколько авто. Видео

В Киеве в ночь на 21 мая во дворе жилого дома сожгли три припаркованных автомобиля.

Об этом в Facebook сообщил журналист Евгений Агарков. Он отметил, что происшествие случилось по адресу Глушкова, 9д.

"В 3:40 утра проснулся от того, что под окном, надрывая голос, кричал охранник дома, а в квартире был запах жженой проводки. С криков охранника стало понятно: горят машины во дворе. Сгорели уже три. Еще две на подходе. Охранник истерически кричал указывал коллеге звонить жителям, чтобы убрали остальные авто, потому что не проедет пожарная машина, чтобы заправиться водой", – говорится в сообщении.

Огарков отметил, что авто намерено подожгли. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина в балаклаве подошел к "Мерседесу", облил его бензином и поджег.

"Уже точно известно, что чиновников среди владельцев сгоревших авто нет. Видео с камер наблюдения не публикую, юристы решили пока воздержаться, чтобы не навредить следствию. Но самая неприятная в этой истории деталь – то, что пожарные машины не могли проехать для набора воды", – подчеркнул Огарков.

Журналист добавил, что в пожаре никто не пострадал, сгорели лишь авто.

Карта

Сгоревшие авто

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве подожгли автомобиль известного политолога из Крыма, главного редактора канала TVI Владимира Егорова.

Также в Киеве улице Набережно-Корчеватской сгорели четыре авто.

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