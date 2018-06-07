Пожар в Чернобыле: что происходит в зоне отчуждения

В Чернобыльской зоне, где третьи сутки продолжается ликвидация пожара, по состоянию на утро 7 июня не наблюдается паники, туда продолжают прибывать туристы.
Об этом сообщил корреспондент ObozTV с места событий – КПП десятикилометровой зоны отчуждения, так называемой "десятки".
В частности, сообщается, что панические настроения в СМИ не слишком соответствуют событиям, происходящим в Чернобыльской зоне.
Было замечено очень много туристов – примерно 50-60 человек, которые направились в зону отчуждения. Среди них несколько групп иностранцев - из Азии, стран Европы, США.
На КПП в качестве единственной предупредительной меры предлагают всем одевать защитные маски-респираторы.
Работники зоны отчуждения оценивают ситуацию как штатную и говорят, что ничего чрезмерно тревожного не происходит. Работает даже сувенирная лавка.
Местные рассказали, что лесные пожары в зоне происходят довольно системно в связи с погодными обстоятельствами.
Как сообщал ObozTV, ранее эксперт оценил угрозу для людей от пожара в Чернобыле.
В свою очередь, в комментарии OBOZREVATEL пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила: "В зоне отчуждения горит трава и травяная подстилка... Там работают пожарные подразделения, тушат огонь с самолетов и вертолетов".
В ГосЧС также уточнили, что было три очага возгорания. Они расположены по дороге к Рыжему лесу, который считается одним из самых загрязненных участков Чернобыльской зоны - во время взрыва на АЭС он принял на себя большую дозу радиации.
По факту пожара ГУ ЧП в Киевской области уже открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины.
Рассматривают три основные версии возникновения масштабного пожара: самовозгорание сухой травы из-за жары, техническая причина, а также умышленный поджог.
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