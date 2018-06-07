Пожар в Чернобыле: что происходит в зоне отчуждения

В Чернобыльской зоне, где третьи сутки продолжается ликвидация пожара, по состоянию на утро 7 июня не наблюдается паники, туда продолжают прибывать туристы.

Об этом сообщил корреспондент ObozTV с места событий – КПП десятикилометровой зоны отчуждения, так называемой "десятки".

В частности, сообщается, что панические настроения в СМИ не слишком соответствуют событиям, происходящим в Чернобыльской зоне.

Было замечено очень много туристов – примерно 50-60 человек, которые направились в зону отчуждения. Среди них несколько групп иностранцев - из Азии, стран Европы, США.

На КПП в качестве единственной предупредительной меры предлагают всем одевать защитные маски-респираторы.

Работники зоны отчуждения оценивают ситуацию как штатную и говорят, что ничего чрезмерно тревожного не происходит. Работает даже сувенирная лавка.

Местные рассказали, что лесные пожары в зоне происходят довольно системно в связи с погодными обстоятельствами.

Как сообщал ObozTV, ранее эксперт оценил угрозу для людей от пожара в Чернобыле.

В свою очередь, в комментарии OBOZREVATEL пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила: "В зоне отчуждения горит трава и травяная подстилка... Там работают пожарные подразделения, тушат огонь с самолетов и вертолетов".

В ГосЧС также уточнили, что было три очага возгорания. Они расположены по дороге к Рыжему лесу, который считается одним из самых загрязненных участков Чернобыльской зоны - во время взрыва на АЭС он принял на себя большую дозу радиации.

По факту пожара ГУ ЧП в Киевской области уже открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины.

Рассматривают три основные версии возникновения масштабного пожара: самовозгорание сухой травы из-за жары, техническая причина, а также умышленный поджог.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.