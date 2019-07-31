"Помогите на билет!" В Киеве рассекретили мошенницу

В Киеве в районе Дарницкого ж/д вокзала орудует мошенница, которая под предлогом помощи выманивает деньги у прохожих.

Она утверждает, что ее обокрали и ей не за что доехать домой. Получив необходимую сумму, она продолжает просить деньги у других людей, называя разные предлоги. Фотографии женщины опубликовала Алина Андроник в группе ДВРЗ в Facebook.

"Женщина прилично одежда, приятно пахнет (в процессе беседы обняла, чтобы пожалеть), просит на билет до Черкасс. Плачет – украли документы и деньги. Тех денег, которыея ей дала, хватило бы на билет, позавтракать, купить поесть в дорогу и по Черкассам добраться домой с лихвой", – рассказала девушка.

Женщина просит деньги Facebook ДВРЗ

Андроник отметила, что после этого за две недели видела женщину еще около пяти раз. В комментариях к посту нашлись и другие киевляне, у которых просила помощи эта женщина.

"Действительно сидит там почти каждый день и просит у всех", – написала Ксения Красникова.

"А у меня на новые костили просила", – поделился еще один комментатор.

"Я её тоже сегодня видела, просила помочь деньгами. На том же месте", – сообщила пользовательница соцсети.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве разоблачили мошенника, который, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, уже 17 раз попадался на горячем. Он требовал взятки у предпринимателей.

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