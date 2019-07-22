Погиб мгновенно: на Киевщине мужчине посреди улицы перерезали горло

В воскресенье, 21 июля, в Славутиче (Киевская область) мужчине во время драки перерезали горло – он погиб мгновенно.

По предварительной информации, между четырьмя мужчинами возникла потасовка, в ходе которой один из злоумышленников достал нож и ударил им потерпевшего, перерезав сонную артерию, пишет "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, фото 18+).

По информации в соцсети, полиции удалось задержать двух нападавших. Местонахождение третьего пока неизвестно: он объявлен в розыск.

Погибший Киев Оперативный

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Впоследствии стало известно, что погибшего зовут Юрий Булат. Он работал журналистом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 21 июля, в Киеве мужчину вытолкнули из окна второго этажа заброшенного здания: пострадавшего с травмами различной степени тяжести забрала карета скорой помощи.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram