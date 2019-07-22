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Погиб мгновенно: на Киевщине мужчине посреди улицы перерезали горло

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В воскресенье, 21 июля, в Славутиче (Киевская область) мужчине во время драки перерезали горло – он погиб мгновенно.

По предварительной информации, между четырьмя мужчинами возникла потасовка, в ходе которой один из злоумышленников достал нож и ударил им потерпевшего, перерезав сонную артерию, пишет "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, фото 18+).

По информации в соцсети, полиции удалось задержать двух нападавших. Местонахождение третьего пока неизвестно: он объявлен в розыск.

Погибший

Погибший

Киев Оперативный

Новости
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Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Впоследствии стало известно, что погибшего зовут Юрий Булат. Он работал журналистом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 21 июля, в Киеве мужчину вытолкнули из окна второго этажа заброшенного здания: пострадавшего с травмами различной степени тяжести забрала карета скорой помощи.

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Место
Украина Киев
Теги
порезали горло Драка
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Sladko Semen
Sladko Semen
Атошники учат жизни простых граждан.
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Golan Sim
Golan Sim
Трагичные последствия майдановского эксперимента прочно вошли в жизнь украинцев. Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего украинского общества.
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Мразь Русская
Мразь Русская
Golan Sim, Выстрелил себе в голову (фото) В подмосковной Балашихе 26-летний старший лейтенант выполняя обязанности дежурного по части выстрелил себе в голову из табельного оружия....
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