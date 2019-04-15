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/Криминал

Под Киевом застрелили предпринимателя: первые подробности убийства

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В Фастове Киевской области неизвестные застрелили главу одного из фермерских хозяйств. Погибшему было 42 года.

Тело обнаружили на крыльце дома около полуночи 14 апреля, а на месте преступления нашли улики, сообщили на странице полиции Киевской области в Facebook.

На теле погибшего выявили несколько ранений от пуль, точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В Фастове убили директора фермерского хозяйства

В Фастове убили директора фермерского хозяйства

Полиция в Киевской области

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Рядом с погибшим лежали его мобильный телефон и металлический поднос.

В Фастове убили директора фермерского хозяйства

В Фастове убили директора фермерского хозяйства

Полиция в Киевской области

В Фастове убили директора фермерского хозяйства

В Фастове убили директора фермерского хозяйства

Полиция в Киевской области

"По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, идут оперативно-следственные мероприятия для установления причастных лиц", – сообщили в полиции.

Как писал OBOZREVATEL, 9 апреля в Киеве напали на главу плодоовощной базы. Он получил огнестрельное ранение в ногу.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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