Под Киевом застрелили предпринимателя: первые подробности убийства

В Фастове Киевской области неизвестные застрелили главу одного из фермерских хозяйств. Погибшему было 42 года.
Тело обнаружили на крыльце дома около полуночи 14 апреля, а на месте преступления нашли улики, сообщили на странице полиции Киевской области в Facebook.
На теле погибшего выявили несколько ранений от пуль, точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
В Фастове убили директора фермерского хозяйства
Полиция в Киевской области
Рядом с погибшим лежали его мобильный телефон и металлический поднос.
В Фастове убили директора фермерского хозяйства
Полиция в Киевской области
В Фастове убили директора фермерского хозяйства
Полиция в Киевской области
"По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, идут оперативно-следственные мероприятия для установления причастных лиц", – сообщили в полиции.
Как писал OBOZREVATEL, 9 апреля в Киеве напали на главу плодоовощной базы. Он получил огнестрельное ранение в ногу.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.