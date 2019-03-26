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/Криминал

Под Киевом столкнулись 9 машин: фото масштабного ДТП

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На Бориспольском шоссе под Киевом 26 марта столкнулись сразу девять автомобилей. В масштабном ДТП никто не пострадал.

По словам свидетелей, вначале участниками аварии стали два легковых авто. Водители оформляли происшествие по европротоколу, а в это время машины начали врезаться в них друг за другом, пишет "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Серьезные повреждения получили несколько автомобилей, водителям пришлось вызывать полицейских для фиксации аварии.

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Под Киевом произошло масштабное ДТП

Под Киевом произошло масштабное ДТП

"Информатор"

"Авария заняла два крайних левых ряда, но при этом пробки не было", ‒ уточнили в СМИ.

Под Киевом столкнулись 9 машин

Под Киевом столкнулись 9 машин

"Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 года в Киеве столкнулись сразу пять автомобилей. Сильнее всего в аварии повредился автомобиль Daewoo, который столкнулся с внедорожником. А тот въехал в микроавтобус, который "смял" еще одну иномарку. Пятым участником стало авто марки Mazda.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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