Под Киевом столкнулись 9 машин: фото масштабного ДТП

На Бориспольском шоссе под Киевом 26 марта столкнулись сразу девять автомобилей. В масштабном ДТП никто не пострадал.

По словам свидетелей, вначале участниками аварии стали два легковых авто. Водители оформляли происшествие по европротоколу, а в это время машины начали врезаться в них друг за другом, пишет "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Серьезные повреждения получили несколько автомобилей, водителям пришлось вызывать полицейских для фиксации аварии.

Под Киевом произошло масштабное ДТП "Информатор"

"Авария заняла два крайних левых ряда, но при этом пробки не было", ‒ уточнили в СМИ.

Под Киевом столкнулись 9 машин "Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 года в Киеве столкнулись сразу пять автомобилей. Сильнее всего в аварии повредился автомобиль Daewoo, который столкнулся с внедорожником. А тот въехал в микроавтобус, который "смял" еще одну иномарку. Пятым участником стало авто марки Mazda.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!