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Под Киевом полиция объявила о подозрении кандидату в нардепы: что известно

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В Киевской области кандидату в народные депутаты объявили подозрение в препятствовании избирательному праву.

Он использовал графические элементы, похожие на официальную символику другой политической партии, пояснили на сайте полиции Киевщины.

"Полицейские неоднократно вызывали кандидата в нардепы в полицию для дачи показаний в качестве свидетеля. Но он не приходил и на вызовы не реагировал. Следователь обратился в суд относительно принудительного доставления мужчины в правоохранительный орган. Когда объявляли постановление суда, кандидат отказался его получать", – говорится в сообщении.

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Подозреваемый

Подозреваемый

Пресс-служба полиции Киевщины

Ему грозит ограничение или лишение свободы сроком до трех лет.

Как писал OBOZREVATEL, в июле на Киевщине на избирательных участках в члены комиссии записывали умерших людей. "Мертвые души" были замечены в Обуховском районе на 94 округе.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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