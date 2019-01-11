Дерзкое похищение парня под Киевом: момент попал на видео

В распоряжении OBOZREVATEL оказалось видео, на котором зафиксирован момент похищения 24-летнего Николая Куликова в с. Святопетровское под Киевом 10 января.

Видеозапись с камеры наружного наблюдения предоставила подруга молодого человека. На кадрах видно, как несколько человек кого-то избивают, а затем тащат.

"На видео - Коля и те, кто на него напал", - отметила девушка.

Слева Николай с девушкой. Справа - подозреваемые в похищении

Наша собеседница рассказала, что в момент нападения, произошедшее на территории ЖК "Петровский квартал", молодой человек кричал: "Помогите!" Парень также звал своего друга Диму, который находился рядом в магазине, но ничего не слышал. Впоследствии неизвестные затолкали Николая в машину и увезли.

По словам девушки, в похищении участвовали трое неизвестных, которые до этого в течение двух часов выжидали молодого человек.

Девушка предоставила еще одно видео, где различимы лица предполагаемых похитителей. Видно, как двое мужчин в куртках и шапках темного цвета (у одного были синие джинсы) вышли из авто Citroen АА 5234 ВХ. Именно на этом автомобиле скрылись похитители - отмечают свидетели.

По словам подруги Куликова, полицию вызвал случайный прохожий. Также девушка отметила, что правоохранители приехали на место где-то через полтора часа после происшествия.

О возможных мотивах нападения на Николая девушке ничего неизвестно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Citroen, на котором скрылись похитители Куликова, ранее засветилось в аналогичных преступлениях. Так, в течение нескольких месяцев в Киеве были похищены двое мужчин и в обоих случаях фигурировала одна и та же легковушка.

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