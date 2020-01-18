Под Киевом нашли тело 16-летнего парня: первые подробности загадочной трагедии

16-летний Павел, которого нашли мертвым в селе Бабинцы под Киевом, последний раз был замечен в компании своих друзей.

Как сообщает ТСН, парень не вернулся домой в пятницу, 17 января. Местные жители прочесали все леса вокруг, а потом нашли возле пруда шапку и телефон Павла.

В субботу, 18 января, его тело нашли в пяти метрах от берега. Полиция продолжает выяснять подробности и причины трагедии.

Под Киевом нашли труп 16-летнего Павла скриншот

Под Киевом нашли труп 16-летнего Павла скриншот

Под Киевом нашли труп 16-летнего Павла скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Подольском районе Киева местная жительница обнаружила два трупа в квартире, которую сдавала арендаторам на Новый год.

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