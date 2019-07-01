В городе Узин Киевской области прохожие нашли замотанное тело новорожденного мальчика возле мусорных контейнеров.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции и судебно-медицинский эксперт, сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

Тело младенца направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для определения причин смерти. Предварительно установлено, что ребенок умер еще до начала родов.

Под Киевом мать выбросила младенца в мусорный бак

Новости В Ривне трехмесячный ребенок умер от кори

Полиция открыла производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители пытаются разыскать мать мертвого младенца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривне мать бросила семимесячного младенца в квартире. Позже в Киеве одномесячный ребенок получил солнечный ожог, пока его родители распивали алкоголь.

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