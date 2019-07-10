Видели рядом с фестивалем: в Киеве пропала несовершеннолетняя девочка

В Киеве пропала несовершеннолетняя Валерия Роменская, 2002 года рождения. Ее объявили в розыск 9 июля.

По информации на странице розыска детей Нацполиции в Киеве в Facebook, последний раз ее видели в районе ВДНХ, где проходит фестиваль Atlas Weekend.

Девочке на вид около 13 лет, ее рост – 155 сантиметров, русые волосы. Была в белых кроссовках и сером спортивном костюме, в футболке с изображением зебры (как на фото ниже).

Валерия Роменская Facebook Розыск детей Нацполиции в Киеве

"Ребенок плохо слышит и говорит. Пропала в районе ВДНХ, может находиться на фестивале", – уточнили правоохранители.

При наличии любой информации о пропавшей попросили обращаться по номеру 102.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве разыскивали 3-летнего мальчика Платона Петриченко. Полиции удалось найти его спустя несколько суток.

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