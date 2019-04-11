|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Криминал

Ничего святого: из храма Киева украли древнюю реликвию

1.3тЧитать материал на украинском

В Киеве неизвестные похитили из православного храма ковчег с мощами Великомученика Георгия Победоносца.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в полиции. Как стало известно, реликвию украли из нижнего храма Александра Невского главного соборного храма прихода преподобного Сергия Радонежского по ул. Уманская, 14.

На сайте храма информацию о краже подтвердили, уточнив, что священнослужители сразу же сообщили о происшествии в правоохранительные органы.

Храм Сергия Радонежского

Храм Сергия Радонежского

prp-sergiy.kiev.ua

Новости
Киев затянуло дымом: опубликованы фото пожара

Отмечается, что размер ковчега составляет 25х25х12 см. О наличии какой-либо информации о его местонахождении священнослужители просят сообщать по телефону: 242-07-27 (храм) и 096-192-48-51 (о. Константин).

Ковчег с мощами

Ковчег с мощами

prp-sergiy.kiev.ua

Великомученик Георгий Победоносец – один из наиболее известных святых в христианском мире. Согласно каноническому житию, пострадал во время Великого гонения при императоре Диоклетиане в 303 г. н. э.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве посреди улицы вооруженный преступник ударил прохожего по голове, после чего забрал сумку с деньгами и скрылся. Добычей бандита стали несколько тысяч гривен.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалПЦУ
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
4
Смешно
0
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
наверняка же Порошенко подрезал.Тянет всё что не приколочено)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Макарский Александр
Макарский Александр
Томосеки раскольники христопродавцы на всё способны
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / мнения