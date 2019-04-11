Ничего святого: из храма Киева украли древнюю реликвию

В Киеве неизвестные похитили из православного храма ковчег с мощами Великомученика Георгия Победоносца.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в полиции. Как стало известно, реликвию украли из нижнего храма Александра Невского главного соборного храма прихода преподобного Сергия Радонежского по ул. Уманская, 14.

На сайте храма информацию о краже подтвердили, уточнив, что священнослужители сразу же сообщили о происшествии в правоохранительные органы.

Храм Сергия Радонежского prp-sergiy.kiev.ua

Отмечается, что размер ковчега составляет 25х25х12 см. О наличии какой-либо информации о его местонахождении священнослужители просят сообщать по телефону: 242-07-27 (храм) и 096-192-48-51 (о. Константин).

Ковчег с мощами prp-sergiy.kiev.ua

Великомученик Георгий Победоносец – один из наиболее известных святых в христианском мире. Согласно каноническому житию, пострадал во время Великого гонения при императоре Диоклетиане в 303 г. н. э.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве посреди улицы вооруженный преступник ударил прохожего по голове, после чего забрал сумку с деньгами и скрылся. Добычей бандита стали несколько тысяч гривен.

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