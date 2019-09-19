Не пожизненное: в полиции раскрыли детали обвинений "террориста" в Киеве

С Алексея Белько, который 18 сентября захватил и угрожал взорвать мост Метро в Киеве, сняли обвинения в подготовке теракта. При себе у него было только два вида оружия.

Это – карабин и помповое ружье, из которого он выстрелил в дрон правоохранителей. Об этом сообщили на брифинге полиции Киева 19 сентября.

Несмотря на угрозы взорвать весь мост, взрывчатки при себе у него не обнаружили. Также ее не нашли в ходе обысков у него дома. Сам задержанный на допросе признался, что не собирался ничего взрывать, а хотел привлечь внимание. После возвращения из зоны АТО у него были финансовые проблемы, он не мог устроиться на работу.

"Обвинения в подготовке теракта сняли, оружия и взрывчатки на обысках не нашли", – сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Алексей Белько воевал в АТО Facebook Георгий Тука

Он отметил, что у задержанного взяли образцы крови для проверки на наркотики и алкоголь, но их результаты станут известны позже.

В то же время глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook сообщил, что "минер" был под действием наркотиков.

Также в полиции сообщили, что инкриминируют Белько две статьи: хулиганство и ложное сообщение о минировании. Санкция статей предусматривают до 7 лет лишения свободы. Изначально ЧП квалифицировали как угрозу теракта, за что задержанному грозило пожизненное заключение.

Помимо этого, Белько отправят на экспертизу, чтобы проверить его на вменяемость.

Задержание Белько Facebook Тука

Как писал OBOZREVATEL, 18 сентября около 16:00 подозрительный мужчина с оружием устроил стрельбу на мосту Метро и грозился взорвать сооружение. Несколько часов подряд движение автомобилей и метро было ограничено, а на дорогах образовался транспортный коллапс. Событие квалифицировали как подготовку теракта.

Вначале сообщалось, что мужчина якобы требовал от властей Украины "прекратить капитуляцию на Донбассе", но позже стало известно, что он просил привести свою девушку Алену, с которой у него был конфликт.

После операции спецподразделений КОРД и "Альфа" мужчина добровольно сдался, не оказывая сопротивление.

У стрелка не нашли взрывчатку, перед штурмом полиции он выбросил карабин. Алексею Белько наняли адвоката.

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