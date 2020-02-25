На подъезде к Киеву загорелся пассажирский автобус. Это заметили патрульные полицейские, которые сразу потушили пожар.

Пассажиров эвакуировали из салона. Об этом написала пресс-служба патрульной полиции на своем сайте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Пламя и тучу дыма в задней части автобуса инспекторы заметили у стационарного поста, на автодороге Киев – Чоп. Не колеблясь ни секунды, патрульные Александр Пашко и Александр Мазур сразу бросились на помощь", – говорится в сообщении.

На подъезде к Киеву горел пассажирский автобус Патрульная полиция Киевской области

Пожар оперативно локализовали с помощью огнетушителей, на место вызвали спасателей. По словам водителя автобуса, причиной ЧП стала электропроводка. В результате пожара никто не пострадал.

На подъезде к Киеву горел пассажирский автобус. Патрульные потушили пожар

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля в Киеве произошло ДТП с участием фуры и маршрутного автобуса №474 с людьми в салон, в результате которого пострадало 12 человек.

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