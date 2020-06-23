На Киевщине загадочно исчез подросток. Фото и приметы

В городе Бровары Киевской области еще 20 мая загадочно исчез 16-летний Максим Проценко.

Об этом сообщили на странице "Розыск детей ГУНП в Киевской области при содействии ЧАО Киевстар" в Facebook. Правоохранители начали поиски парня.

Так, 20 мая, около 12:00, он покинул территорию "СОС-городка" на улице Шевченко, 18, в Броварах. Подросток намеревался поехать в реабилитационный центр, что в селе Гора Бориспольского района, однако исчез.

Приметы Проценко: на вид – 16-17 лет, рост – 180 см, среднего телосложения, светло-русые, короткие волосы, карие глаза.

Парень был одет в черные спортивные штаны, футболку синего цвета, белую спортивную кофту, резиновые тапочки.

На Киевщине загадочно исчез подросток Максим Проценко Розыск детей ГУНП в Киевской области при содействии ЧАО Киевстар/Facebook

При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего, правоохранители попросили звонить по номеру 102.

Пост об исчезновении подростка в Киевской области Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве при загадочных обстоятельствах еще 4 июня исчез участник боевых действий Андрей Володий, 1977 года рождения.