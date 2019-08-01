Главная Новости
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Криминал

На Киевщине пропал 10-летний мальчик: опубликовано фото

830 Читать материал на украинском

В с. Петрушки (Киево-Святошинский район, Киевская область) пропал 10-летний Даниил Лутюк.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП на Киевщине, 31 июля мальчик ушел из территории домовладения по ул. Л. Украинки в неизвестном направлении и сейчас его местонахождение неизвестно. На связь с родными он не выходит.

Новости
На Днепропетровщине пропала 41-летняя женщина: полиция объявила розыск
Даниил Лутюк

Даниил Лутюк

"Приметы: на вид 11 лет, рост 130 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза серо-голубые (на левом глазу имеет кисту), волосы короткие, светлые. С левой стороны на шее – шрам от ожога. Одет: шорты голубые, синяя футболка, черные босоножки (может быть в другой одежде)", – сказано в сообщении.

При наличии любой информации о возможном месте нахождении Даниила полиция просит сообщать по телефону спецлинии "102".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве посреди улицы мужчина накинулся на дедушку и 2-летнего мальчика и побил их. По предварительной информации, нападавший находился под действием препаратов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel