На Киевщине пропал 10-летний мальчик: опубликовано фото

В с. Петрушки (Киево-Святошинский район, Киевская область) пропал 10-летний Даниил Лутюк.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП на Киевщине, 31 июля мальчик ушел из территории домовладения по ул. Л. Украинки в неизвестном направлении и сейчас его местонахождение неизвестно. На связь с родными он не выходит.

Даниил Лутюк

"Приметы: на вид 11 лет, рост 130 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза серо-голубые (на левом глазу имеет кисту), волосы короткие, светлые. С левой стороны на шее – шрам от ожога. Одет: шорты голубые, синяя футболка, черные босоножки (может быть в другой одежде)", – сказано в сообщении.

При наличии любой информации о возможном месте нахождении Даниила полиция просит сообщать по телефону спецлинии "102".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве посреди улицы мужчина накинулся на дедушку и 2-летнего мальчика и побил их. По предварительной информации, нападавший находился под действием препаратов.

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