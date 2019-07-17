На Киевщине парень застрелился в отделении полиции: появились новые детали

Государственное бюро расследований начало выяснять обстоятельств смерти парня, который выстрелил в себя прямо в отделении полиции в городе Ирпень на Киевщине.

Его задержали из-за подозрений в покушении на жизни бывшей девушки и ее нового возлюбленного. Правоохранители отвезли его в отделение полиции, но не изъяли должным образом оружие подозреваемого, сообщили в пресс-службе ГБР.

Действия полицейских квалифицировали как служебную халатность.

Отделение полиции Полиция Киевщины

"Санкции предусматривают лишение свободы сроком от 2 до 5 лет", – уточнили в Госбюро расследований.

Как писал OBOZREVATEL, в Константиновке Донецкой области задержанный за грабеж мужчина при странных обстоятельствах умер в отделении полиции. Он застрелился, сидя в наручниках.

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