Много крови: в Киеве мужчина бросился под грузовик. Видео 18+

В Днепровском районе Киева, на проспекте Гагарина, 9, во вторник, 10 сентября, мужчина бросился под колеса грузовика MAN.

Об этом сообщили очевидцы на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Водитель транспорта сказал, что ехал, не превышая скорость, но внезапно на дорогу выбежал человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Его слова подтвердил и водитель маршрутки, который ехал в противоположную сторону и вернулся, чтобы дать показания.

В Киеве мужчина бросился под грузовик Скриншот

Пострадавший получил серьезную травму головы, его осмотрели врачи скорой и срочно госпитализировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 6 сентября, в Подольском районе Киева произошло ДТП с фурой, в результате которой погиб пожилой мужчина. В какой-то момент по неизвестным причинам на трассу перед авто выбежал человек 60-70 лет в неустановленном для перехода месте.

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