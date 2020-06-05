Днепровский районный суд Киева изменил меру пресечения Виталию Ткаленко, который 2 июня заявил о "заминировании" моста Метро в столице, с содержания под стражей на помещение в специализированное медучреждение.
Причиной стало его "неадекватное поведение и склонность к самоубийству". Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"В связи с его неадекватным поведением и склонностью к суициду было принято решение об изменении меры пресечения с содержания под стражей на помещение в специализированное медицинское учреждение в условиях, исключающих его опасное поведение. Сегодня (5 июня. – Ред.) ходатайство было внесено, рассмотрено судом и удовлетворено", – пояснила она.
"Минера" моста Метро в Киеве отправили из СИЗО в больницу
Отмечается, что мужчина будет помещен в специализированное медучреждение до 29 июля включительно.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве 1 июня неизвестный мужчина с пакетом, из которого тянулся провод к пульту в руке, заявил о намерении взорвать мост Метро. Правоохранители оцепили сооружение и ввели спецоперацию "Гром".
Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро.
В сеть попало видео задержания мужчины, который угрожал взорвать сооружение.
Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко рассказал, что подозреваемый оказался жителем Вишневого. Предварительно, раньше его привлекали к административной ответственности.
Во время задержания выяснилось, что бомбы у него не было.
Мужчине, который 1 июня угрожал взорвать мост Метро в Киеве, сообщили о подозрении.
Днепровский районный суд Киева 3 июня избрал меру пресечения Ткаленко, который заявил о "заминировании" сооружения. Мужчину арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в размере около 315 тысяч гривен.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.