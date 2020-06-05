Главная Новости
5 июня • обновлено в 20:25
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

"Минера" моста Метро в Киеве отправили из СИЗО в больницу

1.5т
Читать материал на украинском

Днепровский районный суд Киева изменил меру пресечения Виталию Ткаленко, который 2 июня заявил о "заминировании" моста Метро в столице, с содержания под стражей на помещение в специализированное медучреждение.

Причиной стало его "неадекватное поведение и склонность к самоубийству". Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"В связи с его неадекватным поведением и склонностью к суициду было принято решение об изменении меры пресечения с содержания под стражей на помещение в специализированное медицинское учреждение в условиях, исключающих его опасное поведение. Сегодня (5 июня. – Ред.) ходатайство было внесено, рассмотрено судом и удовлетворено", – пояснила она.

"Минера" моста Метро в Киеве отправили из СИЗО в больницу

"Минера" моста Метро в Киеве отправили из СИЗО в больницу

Отмечается, что мужчина будет помещен в специализированное медучреждение до 29 июля включительно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве 1 июня неизвестный мужчина с пакетом, из которого тянулся провод к пульту в руке, заявил о намерении взорвать мост Метро. Правоохранители оцепили сооружение и ввели спецоперацию "Гром".

  • Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро.

  • В сеть попало видео задержания мужчины, который угрожал взорвать сооружение.

  • Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко рассказал, что подозреваемый оказался жителем Вишневого. Предварительно, раньше его привлекали к административной ответственности.

  • Во время задержания выяснилось, что бомбы у него не было.

  • Мужчине, который 1 июня угрожал взорвать мост Метро в Киеве, сообщили о подозрении.

  • Днепровский районный суд Киева 3 июня избрал меру пресечения Ткаленко, который заявил о "заминировании" сооружения. Мужчину арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в размере около 315 тысяч гривен.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Кияни Криминал

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 25 963.

    Вылечились: 11 372. Умерли: 762.

  • В мире заболели более 6,6 млн человек, погибли – 390 тысяч.

  • Киев и семь областей не попали под смягчение карантина с 5 июня.

  • Иран первым в мире сообщил о второй волне коронавируса – число больных достигло нового рекорда.

  • Ученые обнаружили,что люди с высоким давлением чаще умирают от COVID-19.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги