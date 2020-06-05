"Минера" моста Метро в Киеве отправили из СИЗО в больницу

Днепровский районный суд Киева изменил меру пресечения Виталию Ткаленко, который 2 июня заявил о "заминировании" моста Метро в столице, с содержания под стражей на помещение в специализированное медучреждение.

Причиной стало его "неадекватное поведение и склонность к самоубийству". Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"В связи с его неадекватным поведением и склонностью к суициду было принято решение об изменении меры пресечения с содержания под стражей на помещение в специализированное медицинское учреждение в условиях, исключающих его опасное поведение. Сегодня (5 июня. – Ред.) ходатайство было внесено, рассмотрено судом и удовлетворено", – пояснила она.

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Отмечается, что мужчина будет помещен в специализированное медучреждение до 29 июля включительно.

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