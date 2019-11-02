Мальчик начал ходить! В деле ДТП с тещей Притулы произошел неожиданный поворот

В Киеве 22 августа теща известного шоумена Сергея Притулы и нардепа Рады VIII созыва от группы "Возрождение" Виталия Хомутынника Лилия Сопельник на авто сбила женщину с девятилетним ребенком. Их уже выписали из больницы, но состояние матери – было слабым. Мальчик уже смог понемногу ходить.
Об этом рассказал адвокат пострадавших Юрий Сухов "КП" в Украине". Парня выписали из лечебного заведения несколько недель назад (Состоянием на 2 ноября. – Ред.), а женщину – лишь на прошлой.
Но на самом деле она все еще находилась на лечении в амбулаторном режиме, и процесс ее выздоровления длился очень тяжело.
В деле ДТП с тещей Притулы произошел резкий поворот
"У мамы состояние слабое, она еще не реабилитировалась от полученных травм. Ей вставили спицы, так как у женщины повреждены ключицы и бедро, приходилось по очереди делать операции", – отметил Сухов.
Адвокат добавил, что мальчик после выписки не мог самостоятельно передвигаться, но уже немного окреп и начал ходить. Правда, по словам Сухова, говорить о полном выздоровлении – рано.
Также сторона Сопельник все же начала помогать финансово и оплачивала лечение пострадавшим.
"Они перечисляли деньги на карточку. Все, что перечисляли, зафиксировано, этого мы не скрываем. Деньги использованы на лечение", – подытожил адвокат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Дарницком районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.Во дворе дома автомобиль наехал на мать с 9-летним сыном.
За рулем кроссовера Mazda находилась 59-летняя Сопельник. Женщина является тещей известного шоумена Притулы и народного депутата от группы "Возрождение" Хомутынника.
Пострадавший в ДТП 9-летний мальчик остался живим, его доставили в столичную детскую больницу "Охматдет".
Притула впервые прокомментировал аварию с участием своей тещи.
Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Сопельник. Ей назначили домашний арест с запретом покидать место жительства с 23:00 до 6:00. Срок действия меры пресечения действовала до 22 октября 2019 года.
Семья женщины не предложила помощь пострадавшим.
Пострадавших якобы обвинили в отказе рассматривать предложение о материальной помощи в лечении.
Между адвокатами Сопельник и потерпевших в резонансном ДТП разгорелся спор из-за финансовой помощи.
Мальчика Ростислава, который пострадал в аварии с тещей Притулы и Хомутынника, выписали из больницы. Его мама Анжела еще продолжала лечение, ей провели очередную операцию.
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