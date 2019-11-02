Мальчик начал ходить! В деле ДТП с тещей Притулы произошел неожиданный поворот

В Киеве 22 августа теща известного шоумена Сергея Притулы и нардепа Рады VIII созыва от группы "Возрождение" Виталия Хомутынника Лилия Сопельник на авто сбила женщину с девятилетним ребенком. Их уже выписали из больницы, но состояние матери – было слабым. Мальчик уже смог понемногу ходить.

Об этом рассказал адвокат пострадавших Юрий Сухов "КП" в Украине". Парня выписали из лечебного заведения несколько недель назад (Состоянием на 2 ноября. – Ред.), а женщину – лишь на прошлой.

Но на самом деле она все еще находилась на лечении в амбулаторном режиме, и процесс ее выздоровления длился очень тяжело.

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"У мамы состояние слабое, она еще не реабилитировалась от полученных травм. Ей вставили спицы, так как у женщины повреждены ключицы и бедро, приходилось по очереди делать операции", – отметил Сухов.

Адвокат добавил, что мальчик после выписки не мог самостоятельно передвигаться, но уже немного окреп и начал ходить. Правда, по словам Сухова, говорить о полном выздоровлении – рано.

Также сторона Сопельник все же начала помогать финансово и оплачивала лечение пострадавшим.

"Они перечисляли деньги на карточку. Все, что перечисляли, зафиксировано, этого мы не скрываем. Деньги использованы на лечение", – подытожил адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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