Главная Новости
2 ноября • обновлено в 11:48
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Мальчик начал ходить! В деле ДТП с тещей Притулы произошел неожиданный поворот

6.1т Читать материал на украинском

В Киеве 22 августа теща известного шоумена Сергея Притулы и нардепа Рады VIII созыва от группы "Возрождение" Виталия Хомутынника Лилия Сопельник на авто сбила женщину с девятилетним ребенком. Их уже выписали из больницы, но состояние матери – было слабым. Мальчик уже смог понемногу ходить.

Об этом рассказал адвокат пострадавших Юрий Сухов "КП" в Украине". Парня выписали из лечебного заведения несколько недель назад (Состоянием на 2 ноября. – Ред.), а женщину – лишь на прошлой.

Но на самом деле она все еще находилась на лечении в амбулаторном режиме, и процесс ее выздоровления длился очень тяжело.

В деле ДТП с тещей Притулы произошел резкий поворот

В деле ДТП с тещей Притулы произошел резкий поворот

"У мамы состояние слабое, она еще не реабилитировалась от полученных травм. Ей вставили спицы, так как у женщины повреждены ключицы и бедро, приходилось по очереди делать операции", – отметил Сухов.

Адвокат добавил, что мальчик после выписки не мог самостоятельно передвигаться, но уже немного окреп и начал ходить. Правда, по словам Сухова, говорить о полном выздоровлении – рано.

Новости
Бизнесвумен из Донецка и "звездное" место ДТП: подробности скандала с тещей Притулы

Также сторона Сопельник все же начала помогать финансово и оплачивала лечение пострадавшим.

"Они перечисляли деньги на карточку. Все, что перечисляли, зафиксировано, этого мы не скрываем. Деньги использованы на лечение", – подытожил адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Персоны
Виталий Хомутынник Сергей Притула
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
19
0
Смешно
0
Интересно
18
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
И в чем же неожиданный поворот?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel