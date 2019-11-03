Лежал посреди улицы: в Киеве загадочно погиб человек

В Киеве 3 ноября прямо посреди улицы обнаружили труп неизвестного мужчины на тротуаре.

Как сообщает портал "dtp.kiev.ua", тело накрыли черным полиэтиленом (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Ужасы Киева: Пулия 5, турецкий городок, прямо на улице лежит труп мужчины. Причина смерти пока точно не известна", – сказано в сообщении.

Уточняется, что местные рассказали журналистам, будто на месте происшествия случилось убийство. Однако данные пока не подтвердились.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одесской области нашли пропавшую несовершеннолетнюю девочку без признаков жизни. Ее искали всю ночь, пока тело не было обнаружено в посадке.

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