Лежал посреди улицы: в Киеве загадочно погиб человек

В Киеве 3 ноября прямо посреди улицы обнаружили труп неизвестного мужчины на тротуаре.
Как сообщает портал "dtp.kiev.ua", тело накрыли черным полиэтиленом (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
"Ужасы Киева: Пулия 5, турецкий городок, прямо на улице лежит труп мужчины. Причина смерти пока точно не известна", – сказано в сообщении.
Уточняется, что местные рассказали журналистам, будто на месте происшествия случилось убийство. Однако данные пока не подтвердились.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одесской области нашли пропавшую несовершеннолетнюю девочку без признаков жизни. Ее искали всю ночь, пока тело не было обнаружено в посадке.
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