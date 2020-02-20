"Когда накажут убийцу сына?" В Киеве под ОПУ собрались родственники Героев Небесной Сотни

В Киеве возле Офиса президента Украины (улица Банковая) в День Небесной Сотни, 20 февраля, собрались родственники погибших Героев и раненые майдановцы.

Акцию начали с минуты молчания. Прямую трансляцию вело Espreso.tv (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Люди обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с вопросами: когда будут наказаны убийцы Героев Небесной Сотни и когда будет уволен из ГБР адвокат Александр Бабиков, который якобы защищал интересы беглого президента Виктора Януковича. Они напомнили гаранту об обещании встретиться с семьями погибших Героев и ранеными на Майдане.

В Киеве под ОПУ собрались родственники Героев Небесной Сотни Общественное радио

На плакатах, которые участники акции держали в руках, были написаны следующие фразы: "Когда будет уволен из ГБР адвокат Януковича Бабиков?", "Когда начнутся "кардинальные изменения" в делах Майдана?", "Когда будут наказаны убийцы моего сына?", "Когда будут наказаны убийцы моего мужа?".

Как сообщал OBOZREVATEL 18-22 февраля 2014 года были самыми страшными днями Революции Достоинства. Именно тогда противостояние Евромайдан и провластных силовиков достигло кульминации, которая закончилась гибелью Небесной Сотни и победой протестующих. В шестую годовщину этих событий OBOZREVATEL подготовил хронологию пяти дней 2014 года, которые повалили режим Януковича.

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