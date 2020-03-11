Киевского депутата Сергея Паладия зафиксировали на месте незаконной добычи песка в районе Выдубичей.

Видеозапись с политиком опубликована на странице общественной организации "Стоп коррупции" в Facebook (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

Журналисты организации подчеркнули, что Паладий регулярно появляется на точке незаконной добычи песка на Выдубичах.

Сергей Паладий

"Политика заметили на объекте 6 марта во время нападения на общественного активиста ОО "Стоп коррупции" Александра Золотнюка, который проводил мониторинг точек незаконной добычи и раскрыл нелегальную деятельность. А уже 11 марта, когда активист провел повторную проверку, Паладий снова появился на месте событий", – сказано в сообщении.

По информации журналистов, в 2010 году Паладий был фигурантом дела о незаконной добыче песка: его фирма намывала недра на береге Десны, в результате чего тогда население столицы могло остаться без питьевой воды.

Сергей Паладий курирует вопросы семьи, молодежи и спорта, а также является заместителем главы профильной комиссии Киевсовета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе журналисты заявили о незаконной добыче песка под Киевом. Члены экологической комиссии КГГА рассмотрели этот вопрос, но сказали, что ничего поделать не могут, кроме как обратиться в полицию.

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