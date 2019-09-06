Киевлянин помог поймать опасного стрелка: задержание попало на видео

В Киеве благодаря внимательности местного жителя задержали мужчину, который утром в пятницу, 6 сентября, устроил стрельбу в троллейбусе в Голосеевском районе города.

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Благодаря внимательности читателя правоохранителям удалось задержать стрелка, который находился в розыске – сознательный гражданин вышел с работы и увидел злоумышленника. Он проследил за ним, стрелок сел в троллейбус, читатель – вместе с ним. Оттуда уже и сделал вызов на 102", – сказано в сообщении.

В Киева задержали стрелка, открывшего огонь в троллейбусе Скриншот из видео

В Киеве произошла стрельба в троллейбусе: нападавшего задержали Скриншот из видео

Отмечается, что сотрудники полиции совместно с найгвардийцямы остановили троллейбус и задержали преступника. При нем также было найдено и само оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве возле метро "Голосеевская" 20 августа произошла стрельба, в результате которой серьезно пострадали три человека, еще пятеро получили незначительные повреждения.

В тот же день в Днепровском районе города произошел конфликт между пешеходом и водителем. Второй решил окончить спор и начал стрельбу посреди улицы.

Также в Киеве в ночь на 2 сентября в одном из кафе на ул. Константиновской произошел конфликт со стрельбой. Инцидент случился между компанией, которая отдыхала в кафе, и совладельцами заведения.

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