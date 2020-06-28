Киев захлестнула волна грабежей: средь белого дня атакуют женщин и отбирают даже продукты

За неделю, с 20 по 27 июня, в столице произошло 29 грабежей – таковы официальные данные полиции Киева. Преступники вышли на докарантинные "показатели", а отбирают даже оружие и продукты.

Что происходит – разбирался OBOZREVATEL.

Во время жесткого карантина из-за коронавируса в Киеве, когда не работал общественный транспорт, рынки и торговые центры, а передвижение по городу было ограничено, снизилась и уличная преступность. Однако после отмены этих мер грабежи пошли в рост.

По информации источников OBOZREVATEL в правоохранительных органах, сейчас "оголодавшие" преступники наверстывают упущенное.

Грабители выдергивают сумки, отбирают деньги и мобильные телефоны. Нападения происходят в разное время суток.

Золото – легкая добыча

Наиболее легкая добыча для преступников – золотые украшения. В теплое время года они хорошо видны. Все жертвы преступников – женщины, средний возраст около 40 лет.

Такого рода нападения происходят в всех районах столицы в светлое время суток. Например, 25 июня в Дарницком районе на ул. Руднева грабитель сорвал золотую цепочку с шеи женщины.

Грабители охотятся на золотые украшения (фото – STATUS QUO)

Подобный случай произошел и в Деснянском районе на ул. Драйзера 24 июня. Однако тут правоохранители задержали преступников по горячим следам – грабителями оказались двое местных жителей.

В этот же день без золотого украшения осталась и жительница Днепровского района Киева, у которой на ул. Юности преступник сорвал с шеи две золотых цепочки.

Все эти преступления произошли в светлое время суток – с 11:00 до 19:00.

Кражи мобильных

Также зафиксировано большое количество грабежей, когда преступники отбирают мобильные телефоны. Их легко перепродать, в том числе на запчасти. К тому же, даже если у прохожего нет при себе крупной суммы, то телефон – всегда.

Так, в Днепровском районе Киева ночью 25 июня грабитель отобрал мобильный телефон у 28-летнего мужчины. Это произошло на ул. Попудренко.

Вечером того же дня в Святошинском районе на проспекте Глушкова преступник выхватил телефон у 37-летнего местного жителя.

Грабители отбирают телефоны (фото – Podrobnosti.mk.ua)

А в Оболонском районе на проспекте Героев Сталинграда грабитель вырвал из рук 29-летней женщины сумку с мобильным телефоном. Подобный случай произошел и в Деснянском районе на ул. Шолом-Алейхема – у 56-летней женщины отобрали сумку с банковскими карточками и двумя телефонами.

От продуктов до... пистолета

Происходят и не очень нетипичные грабежи. Например, вечером 21 июня на Вокзальной площади преступник выхватил у девушки пакет с продуктами. Правоохранители задержали грабителя, им оказался 43-летний житель Львовской области.

Этой же ночью в Днепровском районе четверо неизвестных отобрали травматический пистолет у 26-летнего мужчины. Он пытался дать отпор грабителям, но не удалось. Это произошло на бульваре Перова.

Стоит быть осторожными и в зонах отдыха. 20 июня на Трухановом острове двое преступников отобрали у парня две тысячи гривен.

Еще одно небезопасное место – Гидропарк. Как рассказал читатель OBOZREVATEL, его ограбили там 21 июня – подошли трое парней и отобрали деньги и мобильный телефон. Мужчина в полицию не заявлял, так как на следующий день уехал в командировку.