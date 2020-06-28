Киев захлестнула волна грабежей: средь белого дня атакуют женщин и отбирают даже продукты
В Киеве за последнюю неделю участились случаи грабежа
Жертвами нападений в основном становятся 40-летние женщины
Отбирают все – телефоны, золотые украшения, оружие и даже продукты
В Киеве после жесткого карантина активизировались преступники.
За неделю, с 20 по 27 июня, в столице произошло 29 грабежей – таковы официальные данные полиции Киева. Преступники вышли на докарантинные "показатели", а отбирают даже оружие и продукты.
Что происходит – разбирался OBOZREVATEL.
Во время жесткого карантина из-за коронавируса в Киеве, когда не работал общественный транспорт, рынки и торговые центры, а передвижение по городу было ограничено, снизилась и уличная преступность. Однако после отмены этих мер грабежи пошли в рост.
По информации источников OBOZREVATEL в правоохранительных органах, сейчас "оголодавшие" преступники наверстывают упущенное.
Грабители выдергивают сумки, отбирают деньги и мобильные телефоны. Нападения происходят в разное время суток.
Золото – легкая добыча
Наиболее легкая добыча для преступников – золотые украшения. В теплое время года они хорошо видны. Все жертвы преступников – женщины, средний возраст около 40 лет.
Такого рода нападения происходят в всех районах столицы в светлое время суток. Например, 25 июня в Дарницком районе на ул. Руднева грабитель сорвал золотую цепочку с шеи женщины.
Грабители охотятся на золотые украшения (фото – STATUS QUO)
Подобный случай произошел и в Деснянском районе на ул. Драйзера 24 июня. Однако тут правоохранители задержали преступников по горячим следам – грабителями оказались двое местных жителей.
В этот же день без золотого украшения осталась и жительница Днепровского района Киева, у которой на ул. Юности преступник сорвал с шеи две золотых цепочки.
Все эти преступления произошли в светлое время суток – с 11:00 до 19:00.
Кражи мобильных
Также зафиксировано большое количество грабежей, когда преступники отбирают мобильные телефоны. Их легко перепродать, в том числе на запчасти. К тому же, даже если у прохожего нет при себе крупной суммы, то телефон – всегда.
Так, в Днепровском районе Киева ночью 25 июня грабитель отобрал мобильный телефон у 28-летнего мужчины. Это произошло на ул. Попудренко.
Вечером того же дня в Святошинском районе на проспекте Глушкова преступник выхватил телефон у 37-летнего местного жителя.
Грабители отбирают телефоны (фото – Podrobnosti.mk.ua)
А в Оболонском районе на проспекте Героев Сталинграда грабитель вырвал из рук 29-летней женщины сумку с мобильным телефоном. Подобный случай произошел и в Деснянском районе на ул. Шолом-Алейхема – у 56-летней женщины отобрали сумку с банковскими карточками и двумя телефонами.
От продуктов до... пистолета
Происходят и не очень нетипичные грабежи. Например, вечером 21 июня на Вокзальной площади преступник выхватил у девушки пакет с продуктами. Правоохранители задержали грабителя, им оказался 43-летний житель Львовской области.
Этой же ночью в Днепровском районе четверо неизвестных отобрали травматический пистолет у 26-летнего мужчины. Он пытался дать отпор грабителям, но не удалось. Это произошло на бульваре Перова.
Стоит быть осторожными и в зонах отдыха. 20 июня на Трухановом острове двое преступников отобрали у парня две тысячи гривен.
Еще одно небезопасное место – Гидропарк. Как рассказал читатель OBOZREVATEL, его ограбили там 21 июня – подошли трое парней и отобрали деньги и мобильный телефон. Мужчина в полицию не заявлял, так как на следующий день уехал в командировку.