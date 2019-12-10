Пыталась ограбить: в Киеве мошенница выпала из окна

В Киеве девушка выпала из окна третьего этажа, когда пыталась ограбить квартиру.

Инцидент произошел на улице Булгакова в Святошинском районе, сообщил источник OBOZREVATEL. В результате пострадавшая получила тяжелые травмы и была доставлена в отделение политравмы одной из больниц.

Известно, что девушке 27 лет, она – жительница столицы.

В Киеве грабительница выпала из окна

В пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве OBOZREVATEL случай ограбления подтвердили.

"Уголовное производство открыто по статье 186 часть 3 Уголовного кодекса Украины (грабеж)", – отметили в ведомстве.

Если вина девушки будет доказана, ей грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Девушка была доставлена в больницу (иллюстрация)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева группа неизвестных в масках ограбила мужчину возле одного из отделений ПриватБанка. Преступники скрылись на BMW-X5.

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