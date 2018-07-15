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LadyCity

Избивали и бросали камни: в Киеве произошло жестокое нападение на детей

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В Киеве в воскресенье, 15 июля, группа злоумышленников напала на несовершеннолетних, которые играли на детской площадке, и избила их.

Как сообщается в Facebook-аккаунте Kyiv Live, инцидент произошел на ж/м Виноградарь по адресу ул. Н. Ужвий 4в.

"Группа молодых людей из 12 человек под воздействием наркотических препаратов набежала на детскую площадку и забросала камнями детей", - сказано в посте.

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После этого неизвестные распилили газовый балончик "Терен-4м" в сторону детей и избили их. Как утверждают в сообщении, полиция не реагирует на происшествие.

Как писал OBOZREVATEL, накануне на Закарпатье пьяный водитель влетел в авто с малолетними детьми.

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Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
УкраинаКиев
Объект
дети
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
А че там Аваков, рассказать про доблестную правоохоронную систему ниче не желает？ Ну ясен йух, отморозков ловить это не безакцизную водяру по генделыкам крышевать. То что должно было стать реформой, уходит на нет....
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