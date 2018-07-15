Избивали и бросали камни: в Киеве произошло жестокое нападение на детей

В Киеве в воскресенье, 15 июля, группа злоумышленников напала на несовершеннолетних, которые играли на детской площадке, и избила их.

Как сообщается в Facebook-аккаунте Kyiv Live, инцидент произошел на ж/м Виноградарь по адресу ул. Н. Ужвий 4в.

"Группа молодых людей из 12 человек под воздействием наркотических препаратов набежала на детскую площадку и забросала камнями детей", - сказано в посте.

После этого неизвестные распилили газовый балончик "Терен-4м" в сторону детей и избили их. Как утверждают в сообщении, полиция не реагирует на происшествие.

Как писал OBOZREVATEL, накануне на Закарпатье пьяный водитель влетел в авто с малолетними детьми.