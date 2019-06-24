Привязал камень к ногам: задержан подозреваемый в расправе над 9-летним мальчиком в Киеве

Подозреваемым в убийстве 9-летнего Захара Черевко, который пропал, а позже был найден мертвым в Дарницком районе Киева, является брат отчима мальчика (1989 года рождения).

Об этом в эфире "112 Украина" рассказал глава Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко. Мотивом преступления стала личная обида (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"После того, как нашли труп мальчика в водоеме, он подал показания, указал, как проходило убийство, куда выбросил орудие убийства. Водолазы потом нашли его, а также изъяты некоторые вещи, которые имеют к этому отношение. Этому лицу уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Сегодня следователь с процессуальным руководителем согласуют документы и обратятся в суд для избрания меры пресечения", – заявил Крищенко.

Как пишет УНН со ссылкой на анонимные источники, на теле ребенка нашли множественные ножевые ранения, а к ногам был привязан камень.

По информации правоохранителей, подозреваемый жил от убитого отдельно, поскольку ребенок жил з бабушкой. Родственники Захара заявили о его исчезновении после того, как он вечером 22 июня вышел на улицу брать интервью у прохожих возле своего дома.

Захар Черевко Facebook Инфо Борщаговка

Тело ребенка было найдено спустя почти сутки, 23 июня, в озере Вырлица. Спасатели нашли его на расстоянии метра от берега.

Место исчезновения

Правоохранители сообщили, что подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Озеро Вартові еспресо

Как писал OBOZREVATEL:

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