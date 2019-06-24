Привязал камень к ногам: задержан подозреваемый в расправе над 9-летним мальчиком в Киеве

Подозреваемым в убийстве 9-летнего Захара Черевко, который пропал, а позже был найден мертвым в Дарницком районе Киева, является брат отчима мальчика (1989 года рождения).
Об этом в эфире "112 Украина" рассказал глава Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко. Мотивом преступления стала личная обида (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
"После того, как нашли труп мальчика в водоеме, он подал показания, указал, как проходило убийство, куда выбросил орудие убийства. Водолазы потом нашли его, а также изъяты некоторые вещи, которые имеют к этому отношение. Этому лицу уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Сегодня следователь с процессуальным руководителем согласуют документы и обратятся в суд для избрания меры пресечения", – заявил Крищенко.
Как пишет УНН со ссылкой на анонимные источники, на теле ребенка нашли множественные ножевые ранения, а к ногам был привязан камень.
По информации правоохранителей, подозреваемый жил от убитого отдельно, поскольку ребенок жил з бабушкой. Родственники Захара заявили о его исчезновении после того, как он вечером 22 июня вышел на улицу брать интервью у прохожих возле своего дома.
Захар Черевко
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Тело ребенка было найдено спустя почти сутки, 23 июня, в озере Вырлица. Спасатели нашли его на расстоянии метра от берега.
Место исчезновения
Правоохранители сообщили, что подозреваемому грозит пожизненное заключение.
Озеро
Вартові еспресо
Как писал OBOZREVATEL:
13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко.
Ребенка круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.
19 июня близкие опознали тело пропавшей девочки. По словам следователя, родители 22-летнего подозреваемого, скорее всего, не знали о содеянном. Также они отказались нанимать ему адвоката.
Задержанный по подозрению в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко житель Ивановки Одесской области сознался в содеянном.
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