Пешехода разорвало: под Киевом произошло жуткое ДТП. Видео

В Боярке Киевской области Mercedes насмерть сбил пешехода, которого от удара разорвало. Водитель с места происшествия скрылся.

О жутком происшествии сообщили в соцсетях местные жители. Они уточнили, что авария произошла рано утром 15 декабря на улице Центральной.

В Управлении патрульной полиции в Киевской области OBOZREVATEL эту информацию подтвердили, уточнив, что автомобиль в дальнейшем был обнаружен на улице Белогородская.

"В этом авто находились останки человека", – уточнил старший инспектор отдела безопасности дорожного движения УПП Киевщины Александр Бондаренко.

Полиция обнаружила "мерс" с фрагментами тела в салоне

Интернет-пользователи отмечают, что водитель якобы сбил человека, оттащил его и скрылся. Другие говорят, что не останавливался.

Начальник пресс-службы ГУНП в Киевской области Николай Жукович уточнил OBOZREVATEL, что обстоятельства ДТП устанавливаются. "На данный момент разыскиваем водителя транспортного средства", - отметил он, уточнив, что владелец авто установлен.

По данным dtp.kiev.ua, остановить водителя-беглеца помог водитель Mitsubishi. Очевидец также опубликовал видео места происшествия. Видно, как рядом с Mercedes находились сотрудники полиции.

Смертельное ДТП произошло в Боярке Google. Maps

Глава постоянной полицейской комиссии в ГУНП Киевщины Сергей Гулиев обратился к местным жителям с просьбой помочь в поисках водителя "мерса".

"За совершение тяжкого преступления, разыскивается водитель Mercedes АВ 5114 ЕС. Проживает в нашем районе. Местный. Вы его знаете. Необходимо ФИО, адрес, телефон и т. д. Пишите в личку", – резюмировал он.

В сети просят помощи в поиске водителя Mercedes Facebook Сергей Гулиев

Сообщение о ДТП в группе "Безопасный город Вишневое"

Как сообщал OBOZREVATEL:

За 10 месяцев 2019 года в Украине произошло 122 354 ДТП. В них погибли 2 716 человек и пострадали 26 739 человек.

В Киеве за этот период произошло 33 056 ДТП, в которых погибли 108 человек и пострадали 2 161.

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