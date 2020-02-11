Достали из-под льда: на Киевщине нашли тело загадочно пропавшего мужчины. Фото

На Киевщине 11 февраля полицейские вместе со спасателями нашли в водоеме тело пропавшего в начале месяца мужчины.

Еще тогда к правоохранителям Обуховского района обратились с информацией об исчезновении 60-летнего жителя села Красное. Тот ушел в неизвестном направлении после ссоры с односельчанином. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области (чтобы посмотреть фото, доскоролльте до конца страницы).

По факту исчезновения было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. К поискам были привлечены полицейские патрули, кинологи, общественность, СМИ.

На Киевщине нашли тело загадочно пропавшего мужчины Полиция Киевской области

Около недели мужчину не могли найти. Полицейские во время отслеживания камер видеонаблюдения установили, что тот сам пошел в местную водоема.

Тогда к поискам присоединились водолазы-спасатели ГСЧС. В сложных погодных условиях, подо льдом, им удалось найти тело мужчины. Его уже направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

На Киевщине нашли тело загадочно пропавшего мужчины

На Киевщине нашли тело загадочно пропавшего мужчины

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из реки Днепр рыбаки выловили человеческую голову, которая была завернута в пакет. Жуткую находку выявили 1 февраля у залива Собачье устье в Оболонском районе.

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