Дело об убийстве водителя BlaBlaCar: суд поставил точку

Экс-участника АТО Дмитрия Голубя, которого подозревали в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова, признали виновным и приговорили к пожизненному заключению.

Об этом 28 мая из зала Киево-Святошинского суда Киевской области сообщил корреспондент "Крапка". Голубя признали виновным по нескольким статьям. Приговор выносили совместно присяжные и судьи.

"Именем Украины Дмитрий Голубь приговорен к пожизненному заключению", – говорится в судебном решении.

При этом обвиняемый в убийстве водителя-киевлянина Тараса Познякова заявил, что "он загорает где-то, а мне пожизненное". Также он ненормативно обругал судей.

После объявления приговора отец убитого Александр Позняков напомнил, что Голубь вымогал у него деньги за информацию о пропавшем сыне. Позже он ему заявил, что "закопал" Тараса.

Тарас Позняков Facebook

Теперь, после оглашения приговора, у Голубя есть 30 дней на подачу апелляции. Ранее его адвокат заявлял, что никакого убийства могло не быть и пытался переложить вину на Луана Кингисеппа, который также ехал в авто Познякова вместе с Голубом. Он несколько лет скрывался от полиции, а потом был найден убитым.

Как писалOBOZREVATEL:

Расследование убийства Познякова длилось с 2016 года. Он пропал после того, как выехал из Львова в Киев с попутчиками, которых нашел на сервисе. Это были экс-бойцы "Правого сектора" Дмитрий Голубь и гражданин РФ Луан Кингисепп.

Автомобиль убитого Познякова нашли в гараже под Киевом.

Спустя несколько месяцев стало известно, что Тарас не просто пропал, а был жестоко убит. Стрелял в него Луан Кингисепп, который сидел рядом с водителем. Он трижды выстрелил из пистолета ТТ в грудь и область живота Тараса. По данным следствия, парень погиб на месте, а после этого его тело преступники переложили на пол в салоне сзади.

Одного из попутчиков Тараса, Дмитрия Голубя, задержали, местонахождения Кингисеппа было неизвестно.

В 2017 Голубя осудили на два года за погром, который он устроил в зале суда. Это обвинение добавилось к ряду других, более тяжких.

Спустя несколько лет, в марте 2019-го, в квартире жилой многоэтажки Киева произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. Погибшим оказался Луан Кингисепп, который все это время скрывался от следствия и жил в Киеве.

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