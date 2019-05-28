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/Криминал

Дело об убийстве водителя BlaBlaCar: суд поставил точку

3.1тЧитать материал на украинском

Экс-участника АТО Дмитрия Голубя, которого подозревали в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова, признали виновным и приговорили к пожизненному заключению.

Об этом 28 мая из зала Киево-Святошинского суда Киевской области сообщил корреспондент "Крапка". Голубя признали виновным по нескольким статьям. Приговор выносили совместно присяжные и судьи.

"Именем Украины Дмитрий Голубь приговорен к пожизненному заключению", – говорится в судебном решении.

При этом обвиняемый в убийстве водителя-киевлянина Тараса Познякова заявил, что "он загорает где-то, а мне пожизненное". Также он ненормативно обругал судей.

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После объявления приговора отец убитого Александр Позняков напомнил, что Голубь вымогал у него деньги за информацию о пропавшем сыне. Позже он ему заявил, что "закопал" Тараса.

Тарас Позняков

Тарас Позняков

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Теперь, после оглашения приговора, у Голубя есть 30 дней на подачу апелляции. Ранее его адвокат заявлял, что никакого убийства могло не быть и пытался переложить вину на Луана Кингисеппа, который также ехал в авто Познякова вместе с Голубом. Он несколько лет скрывался от полиции, а потом был найден убитым.

Как писалOBOZREVATEL:

  • Расследование убийства Познякова длилось с 2016 года. Он пропал после того, как выехал из Львова в Киев с попутчиками, которых нашел на сервисе. Это были экс-бойцы "Правого сектора" Дмитрий Голубь и гражданин РФ Луан Кингисепп.

  • Автомобиль убитого Познякова нашли в гараже под Киевом.

  • Спустя несколько месяцев стало известно, что Тарас не просто пропал, а был жестоко убит. Стрелял в него Луан Кингисепп, который сидел рядом с водителем. Он трижды выстрелил из пистолета ТТ в грудь и область живота Тараса. По данным следствия, парень погиб на месте, а после этого его тело преступники переложили на пол в салоне сзади.

  • Одного из попутчиков Тараса, Дмитрия Голубя, задержали, местонахождения Кингисеппа было неизвестно.

  • В 2017 Голубя осудили на два года за погром, который он устроил в зале суда. Это обвинение добавилось к ряду других, более тяжких.

  • Спустя несколько лет, в марте 2019-го, в квартире жилой многоэтажки Киева произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. Погибшим оказался Луан Кингисепп, который все это время скрывался от следствия и жил в Киеве.

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Место
Украина
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Готик Анна
Готик Анна
СУД ВЕРШИТСЯ,И ни один гавнюк его не избежит.
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Сафронова Лиля
Сафронова Лиля
Мoя искpeнняя 6лагодapнoсть тoмy, кто покaзал мнe этoт чyдо-сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁ps12uc Простo пpoйдя пpоcтoй опрос полyчилa пoчти пoлyгодовyю зaрплaту)) Пользуйтесь, пoка ещe eсть вoзмoжнoсть=)
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