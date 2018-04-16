"Что хочу, то и делаю": пьяный киевлянин разгромил заправку

В Киеве пьяный мужчина устроил погром на АЗС AMIC. Злоумышленник побил роллеты и сломал две тумбочки с товарами.

Соответствующее видео опубликовали на канале "Киев Оперативный" в YouTube (чтобы посмотреть запись, доскрольте до конца страницы).

На видео видно, как парень в состоянии сильного алкогольного опьянения бьет и пинает ногами торговые стенды с углем и автотоварами. Также хулиган оказывал сопротивление при задержании: ругался с полицейскими и бился головой об асфальт.

"Что хочу, то и делаю", ― аргументировал свои действия злоумышленник.

Мужчина, представившись Антоном с Воскресенки (микрорайон в Киеве. – Ред.), полностью отрицал свои преступные действия и заявил, что ничего не помнит.

"Я не знаю, я вообще ничего не сделал плохого. Я ничего не трогал, не помню, значит пьяный был", ― рассказал на видео полиции злоумышленник.

Задержанного для установления личности доправили в отделение полиции.

Осторожно: на видео присутствует ненормативная лексика

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