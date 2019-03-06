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/Криминал

Бил ножом в грудь, плечи и бедра: в Киеве подрались два полицейских

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В Киеве пьяный полицейский охраны подрался с патрульным полицейским и нанес ему несколько ножевых ранений.

Конфликт произошел в Голосеевском районе 5 марта, сообщили в отделе коммуникации Госбюро расследований.

"Согласно с медицинской справкой, пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки, множественные непроникающие колото-резанные раны грудной клетки, плеча и бедра", – пояснили в бюро.

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В Киеве подрались правоохранители

В Киеве подрались правоохранители

ГБР

В Киеве подрались правоохранители

В Киеве подрались правоохранители

ГБР

Задержанному объявят подозрение в умышленном нанесении тяжелых телесных повреждений. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В Киеве подрались правоохранители

В Киеве подрались правоохранители

ГБР

Как писал OBOZREVATEL, в декабре 2018 года в Киеве преступник, который пытался сбежать с места кражи, ранил полицейского. Правоохранителя ударили ножом в ногу.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Щирый Мокряк
Щирый Мокряк
А кто из них патриот, а кто - агент Кремля? Уточните, а то не понятно, как реагировать...
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