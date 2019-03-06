Бил ножом в грудь, плечи и бедра: в Киеве подрались два полицейских

В Киеве пьяный полицейский охраны подрался с патрульным полицейским и нанес ему несколько ножевых ранений.
Конфликт произошел в Голосеевском районе 5 марта, сообщили в отделе коммуникации Госбюро расследований.
"Согласно с медицинской справкой, пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки, множественные непроникающие колото-резанные раны грудной клетки, плеча и бедра", – пояснили в бюро.
В Киеве подрались правоохранители
ГБР
В Киеве подрались правоохранители
ГБР
Задержанному объявят подозрение в умышленном нанесении тяжелых телесных повреждений. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.
В Киеве подрались правоохранители
ГБР
Как писал OBOZREVATEL, в декабре 2018 года в Киеве преступник, который пытался сбежать с места кражи, ранил полицейского. Правоохранителя ударили ножом в ногу.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.